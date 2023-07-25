ننشر المصروفات الدراسية في جامعة الجلالة الأهلية 2023

أعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، قيمة المصروفات الدراسية في مجالات جامعة الجلالة الأهلية للعام الدراسي 2023-2024.

وأشار رئيس جامعة الجلالة إلى وجود خمسة آلاف طالب وطالبة في 14 مجال دراسي و 37 برنامج دراسي بالجامعة تتواكب مع سوق العمل الدولي.

ولفت رئيس جامعة الجلالة الأهلية إلى تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، بمشاركة الشركاء المجتمعيين.

ونوه رئيس جامعة الجلالة الأهلية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الطلاب المتفوقين أكاديميًا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بالإضافة إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من ذوي الهمم بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.

المصروفات الدراسية في مجالات جامعة الجلالة

جامعة الجلالة الأهلية

مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيه.

مجال طب الاسنان: 107 ألف جنيه.

مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

مجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه.

مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

مجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

مصروفات برامج جامعة الجلالة مشتركة مع أريزونا

تبلغ المصروفات الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، وتعتبر أقل من ربع التكلفة التي يتحملها الطالب حال سفره للدراسة.

برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه.

برنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه.

برنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه.

برنامج التسويق: 160 ألف جنيه.

برنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيه.

برنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيه.

برنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه.

برنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.

نبذة عن جامعة الجلالة الأهلية

جامعة الجلالة الأهلية

تعد جامعة الجلالة إحدي الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

وتهدف جامعة الجلالة الأهلية إلى جعل مصر مركزًا للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع جميع الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية، من حيث توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مجهزة بأحدث الإمكانيات العالمية، التي تساعد علي تخريج جيل جديد من الخريجين يلبي طموحات واحتياجات سوق العمل سواء داخل أو خارج مصر.

