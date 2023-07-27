محافظ أسيوط: تفنيذ البرامج والفعاليات لمواجهة الزيادة السكانية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالقضية السكانية كـ(المجلس القومي للسكان ، والمجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات ووحدة السكان بالمحافظة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومنطقة الدعوة والاعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف) ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

أشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية ويساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 موضحاً إنه يجرى تنفيذ 52 لقاء على مستوى المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة الدعوة والوعظ والاعلام الديني بقيادة الشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط للتوعية بخطورة الزيادة السكانية وسبل مواجهتها والحد من تلك الزيادة غير المبررة ضمن الخطة التنفيذية لمؤتمر "القضية السكانية .. أبعادها وخطورتها" وتوصياته وذلك بهدف النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم.

قامت وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بتنظيم ندوات بعنوان "القضية السكانية أبعادها وخطورتها" بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية فضلاً عن عدد من ندوات توعوية وحملة تنظيم الاسرة والصحة الانجابية بجميع القرى بالقوصية وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعى بتلك القضية انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ... جاء ذلك بمشاركة كل من فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة أسيوط ، والدكتور خالد علي عبدالعال مدير الادارة الصحية بالقوصية ، والشيخ ابراهيم محمد جمعة مدير القوصية بالمنطقة ، والشيخ محمود خلف عبد الراضي واعظ عام ديروط ، حسني رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة باسيوط ، ومني احمد قطب أخصائي اعلام سكاني منفلوط ، وابتسام محمد عبدالعال مسئول وحدة السكان بالمركز القوصية وحضور موظفين الوحدة المحلية وبعض الجمعيات الأهلية.

حيث تناولت الندوة أسباب الزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد بالاضافة إلي العادات والتقاليد التي تؤدي إلي الزواج المبكر وتفضيل إنجاب الذكور والانجاب المباشر للزواج وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة وعدم الإكتفاء بطفلين وهو ما يرتبط بالعزوة والسند فضلاً عن تأثير الزيادة السكانية علي المجتمع وأثره السلبي من الناحية الإقتصادية وزيادة الاستهلاك لدى الأفراد وانتشار ظاهرة البطالة بالإضافة إلي صعوبة رعاية الأبناء وانخفاض المستوي المعيشي للأسرة وعمالة الأطفال وعلاج هذه المشكلة بعمل توعية أولا وعدم الزواج المبكر وتنظيم الأسرة باستخدام وسائل منع الحمل وتنظيم فترات للحمل من طفل لأخر والإكتفاء بطفل أوطفلين فقط لرفع مستوي المعيشي للفرد ولتوفر لهم حياة كريمة.