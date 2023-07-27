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الخميس 27 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإنتاج الحربي وقائد "القيادة الاستراتيجية" يتفقدان "مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية"

وزير الدولة للإنتاج
وزير الدولة للإنتاج الحربي و"قائد القيادة الإستراتيجية"

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد، قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري؛ شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك"، يرافقهما المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من ممثلي الجانبين، جاء ذلك بمنطقة أبو زعبل بإعادة التمركز داخل شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) بطريق (القاهرة - بلبيس).

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في البداية قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالترحيب بالفريق أحمد خالد، وتم عرض فيلم عن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" والتي تعد نتاج شراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية لتوطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية بمصر وذلك داخل مصنع إنتاج مكونات المصاعد الكهربائية بشركة "إيچيك" والذي يضم عدد (3) خطوط إنتاج رئيسية تخدم أهداف الشركة في النهوض بصناعة المصاعد الكهربائية في مصر وإنتاج أول مصعد كهربائي "صُنع في مصر" بدءً من التصميم الاحترافي الصحيح حتى التركيب طبقًا للمعايير الدولية ثم التشغيل الآمن وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، موضحًا أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها طبقًا للكود الأوروبي لافتًا إلى أن شركة "إيچيك" حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 وTUV.

من جانبه أشاد الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري بما قام بالإطلاع عليه من إمكانيات بمصنع المصاعد الكهربائية، وأشاد بإمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي وقدراتها التصنيعية والبشرية وحرصها الدائم على التطوير بالاستعانة بأساليب علمية، مثمنًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على عقد الشراكات التي من شأنها نقل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف المجالات إلى شركاتها التابعة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص إيمانًا منها بأهمية دوره وكذا سعي الوزارة إلى توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها سواء في مجال التصنيع العسكري أو المدني، وأكد "خالد" على الحرص لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم الصناعة الوطنية لتقليل الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي ويحقق قيمة مضافة له.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد خلال التفقد على إيمان الوزارة الكامل بأهمية الشراكة في مختلف مجالات التصنيع مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية ومنها الشركات العربية الشقيقة مثل شركة "الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية" السعودية والتي يعكس التشارك معها عمق العلاقات والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية.

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