"عمل أسيوط" تشترك في فعاليات المعسكر التدريبي لريادة الأعمال

شاركت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، في فعاليات المعسكر التدريبي لريادة الأعمال والتوظيف وإنشاء الشركات الطلابية الناشئة (startup spark 2023) بالتعاون مع نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط، وذلك بحضور عدد ٣٥٠ من الطلاب والخريجين، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية من أجل تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لشباب الخريجين من الجامعات لتأهيلهم لدخول سوق العمل وتكثيف أعمال التوعية والتثقيف والتدريب على مستحدثات سوق العمل والتغيرات التى يمكن ان تطرأ عليه.

"عمل اسيوط" تشترك في فعاليات المعسكر التدريبي لريادة الأعمال



وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إنه شملت فعاليات المعسكر محاضرة عن الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال وزارة العمل والمديريات سواء في التشغيل والتدريب المهني على مهن يحتاجها سوق العمل، وكذلك ما تقوم به مكاتب التشغيل من إرشاد وظيفى ودعم للشباب وكذلك ريادة الأعمال من خلال البروتوكول الموقع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إدارة مشروعك بجميع مراكز المدن التابع لوزارة التنمية المحلية كما تم عرض الأدوار الرقابية التي تقوم بها المديرية لحفظ حقوق العاملين في المنشآت .

"عمل اسيوط" تشترك في فعاليات المعسكر التدريبي لريادة الأعمال



وقام مدير المديرية، بالرد على جميع أسئلة واستفسارات المشاركين التي تم طرحها في هذا السياق، مقدماً الشكر للوزير حسن شحاتة على الدعم غير المحدود الذي يقدمه لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بأداء المهام المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، ومنوهاً أن المعسكر يشمل فرصًا للاستفادة من خبرات متخصصين في مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال جلسات وورش عمل تدريبية حول التوظيف وإدارة الموارد البشرية، وكيفية بدء مشروع تجاري ناجح، كما تعقد جلسات متخصصة في التمويل وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى معرض للمشاريع الابتكارية للطلاب، وكذلك تحويل أفكار المشاركين إلى شركات ناشئة .