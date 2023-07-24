نتيجة الثانوية العامة 2023| 11 ألف طالب يتجاوزون 95% في الكيمياء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسبة النجاح في امتحان الكيمياء بنتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

بحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، فإن نحو 11 ألفًا و372 طالبًا وطالبة حصلوا على فوق الـ95% في امتحان الكيمياء من أصل 473 و823 طالبًا وطالبة تقدَّموا للامتحان من الشعبة العلمية.

نتيجة الثانوية العامة 2023:

طمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون مبشرة للغاية، موضحًا أن المؤشرات تكشف ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي.

نوَّه وزير التربية والتعليم بأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 يجرى إلكترونيًا بشكل دقيق ومنتظم دون أية معوقات أو مشكلات.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023:

تجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 90%، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر نحو 1.5% من عدد الطلاب.

كما تجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 91% فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 20% من عدد الطلاب.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.



وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.



أما نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فبلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

لفت وزير التربية والتعليم إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد تصحيح نحو نصف المواد.