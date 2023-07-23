القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية ف إخماد حرائق اندلعت بالغابات

أصدرت القيادة العامة لـ القوات المسلحة أوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية ب إخماد الحرائق المندلعة في عدد من الغابات بدولة اليونان.

توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة



يأتى ذلك تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليونان، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واستمرار للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات والمحن التى تتعرض لها.

القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق التى إندلعت بالغابات

القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق التى إندلعت بالغابات