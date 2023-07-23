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الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية ف إخماد حرائق اندلعت بالغابات

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت القيادة العامة لـ القوات المسلحة أوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية ب إخماد الحرائق المندلعة في عدد من الغابات بدولة اليونان.

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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

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القوات المسلحة تشارك الخارجية احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الــ 75 لعمليات حفظ السلام

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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول رأس السنة الهجرية

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القوات المسلحة السودانية ترحب بمخرجات قمة دول جوار السودان

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القوات المسلحة تنظم احتفالية لذوي الهمم بمركز أهالينا2 بالتعاون الشباب والرياضة

توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة


يأتى ذلك تأكيداً على  عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليونان،  وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واستمرار للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات والمحن التى تتعرض لها.

 

القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق التى إندلعت بالغابات 
القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق التى إندلعت بالغابات 
القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق التى إندلعت بالغابات 
الجريدة الورقية