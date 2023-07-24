إضافة برامج دراسية جديدة في جامعة الجلالة الأهلية 2023

كشف الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن إضافة برامج دراسية جديدة للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة الجلالة الأهلية مع الصحفيين، اليوم الإثنين، حيث أوضح أن البرامج الدراسية الجديدة هي: "إدارة الأعمال الرياضية، وتكنولوجيا المعلومات، وتقنية الرسومات المعلوماتية".

ولفت رئيس جامعة الجلالة الأهلية إلى أن الجامعة لديها العديد من البرامج الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة الأهلية أنه يوجد 37 برنامجًا دراسيًا تتوافق مع متطلبات العصر وتؤهل الطلاب لوظائف المستقبل.

شراكات دولية مع جامعة الجلالة الأهلية

ونوه رئيس جامعة الجلالة بوجود شراكات مع جامعات دولية تغنى الطلاب عن السفر للدراسة بالخارج وبأقل تكلفة، في العديد من المجالات والبرامج الدراسية.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة أنه يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من جامعة أريزونا ستيت الامريكية، من دون مغادرة مصر، مما يوفر نحو 75 في المائة من تكلفة الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونبه رئيس جامعة الجلالة الأهلية بأنه تم بدء الدراسة بـخمسة برامج دراسية كمرحلة أولى خلال العام الجامعي الماضي 2022 - 2023، في مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، والتي تضم برامج: هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية.

وألمح رئيس جامعة الجلالة أن الجامعة تستهدف طرح أكثر من 20 برنامجًا دراسيًا بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية في المستقبل القريب.

وأشار رئيس جامعة الجلالة إلى اهتمام الجامعة بإتاحة الثقافات المختلفة للطلاب، بحيث لا تقتصر البرامج المقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هيروشيما اليابانية، من خلال وجود 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما للتدريس بجامعة الجلالة في عدة مجالات منها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة.

نبذة عن جامعة الجلالة الأهلية

تعد جامعة الجلالة إحدي الجامعات الأهلية، التي تم افتتاحها عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

وتهدف جامعة الجلالة الأهلية إلى جعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كافة الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية، من حيث توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مجهزة بأحدث الامكانيات العالمية، التي تساعد علي تخريج جيل جديد من الخريجين يلبي طموحات واحتياجات سوق العمل سواء داخل او خارج مصر.

