السهر يسبب الموت المبكر في هذه الحالة.. احذروا متلازمة البومة الليلية

فجرت دراسة فنلندية حديثة كارثة خطيرة حول مخاطر السهر، مشيرة إلى أن أولئك الذين يفضلون النوم في وقت متأخر من الليل والاستيقاظ في وقت متأخر من النهار، قد يموتون مبكرًا بسبب عادات سيئة يطورونها عندما يظلون مستيقظين لساعات طويلة ليلًا.

مخاطر السهر ليلًا:

ووفقًا لما ذكره موقع "ميديكال إكسبريس" الطبي، أوضحت الدراسة أن من يسمى "البومة الليلية"، وهو النمط الزمني للنوم الذي يذهب فيه شخص ما إلى الفراش متأخرًا ويستيقظ في وقت متأخر من النهار، ربما يموت في وقت أبكر من أولئك الذين ينامون ويستيقظون باكرًا.

مخاطر السهر ليلًا

وأشار رائد الدراسة إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن أولئك الذين يتأخرون في النوم هم أكثر عرضة لخطر تطوير عادات غير صحية، مُضيفًا: "يبدو أن زيادة خطر الوفاة المرتبط بكونك شخصًا مسائيًا محبًا للسهر، يرجع بشكل أساسي إلى زيادة استهلاك التبغ والكحول، هذا بالمقارنة مع أولئك الذين من الواضح أنهم أشخاص صباحيون".

اتبعت الدراسة ما يقارب 24 ألف توأم من 1981 إلى 2018 من أجل تسجيل الأسباب المحتملة للسلوكيات المتعلقة بالصحة، وقال نحو 10% من التوائم المشاركين في الدراسة إنهم كانوا بالتأكيد أشخاصًا مسائيين، بينما قال 33% إنهم يفضلون السهر إلى حد ما، وكان أكثر من 29% من المشاركين ممن يفضلون الاستيقاظ في الصباح الباكر، بينما وصف 27.7% أنفسهم بأنهم يميلون إلى حد ما إلى تفضيل الصباح الباكر.

وتناولت الدراسة المستوى التعليمي لكل توأم، واستهلاك الكحول، واستخدام منتجات الدخان، وكتلة الجسم ومدة النوم لمقارنة أساليب حياة "البومة الليلية" مع أولئك الذين يفضلون الاستيقاظ مبكرًا، في ما يوصف بـ"طيور الصباح".

ووفقًا للنتائج التي خلصت لها الدراسة، فإن الأشخاص الملقبون بـ "البومة الليلية" معرضون لخطر الموت المبكر بنسبة 9% أعلى من "طيور الصباح".

وصرح أخصائي طبي بأن أولئك الذين يفضلون النوع المسائي هم أكثر عرضة للإدمان على الكحول، ولديهم اضطراب في تعاطي الكحول، كما أنهم أكثر عرضة لاستخدام مواد أخرى بما في ذلك التبغ، وبينما قد يلعب تعاطي الكحول والتدخين دورًا في زيادة المخاطر بنسبة 9%، إلا أنهما لا يرويان القصة كاملة.

ومن بين الأسباب المحتملة الأخرى التي تتبادر إلى الذهن، من المحتمل أن يحتاج الأشخاص الذين يفضلون السهر إلى الاستيقاظ مبكرًا للعمل، المدرسة، وبالتالي ينتهي بهم الأمر إلى الحصول على قسط أقل من النوم وقد يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة المخاطر.