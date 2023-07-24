الداخلية تكشف واقعة تقييد لص بعمود إنارة في الشرقية

بصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي..

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة يظهر خلالها شخص مقيد بأحد الأعمدة بالشرقية، بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يوليو الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأ شخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية.

وبانتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تم ضبط "سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية" وبسؤال مالك الدراجة أقر بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط المذكور حال محاولته سرقة الدراجة ملكه، وقاموا بتقييده بأحد أعمدة الإنارة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.