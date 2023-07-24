رئيس جامعة القناة ونائبه يتابعان بدء العمل بمكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

استقبل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية - اليوم الإثنين الموافق 24 يوليو - بمقره بمبنى كلية الصيدلة الجديد بجامعة قناة السويس- الطلاب الراغبين في التقدم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبيـة، والطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا ممن لم يسبق له التقدم.

وتفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ورئيس الجامعة الأهلية، والدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية سير العمل داخل مكتب التنسيق.

فيما أشار الدكتور ناصر مندور أن العمل بمكتب التنسيق بدأ من التاسعة والنصف صباحاً وأستمر حتى الثانية والنصف ظهراً، وتم تخصيص أماكن مكيفة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، مع توفير وسائل نقلهم من البوابات الرئيسية للجامعة وصولاً إلى مقر مكتب التنسيق، وأضاف الدكتور ناصر مندور أنه منذ الساعات الأولى لفتح باب استقبال أوراق المُتقدمين إلكترونيا لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية فقد شهد توافد طلابي كبير.

وأفاد الدكتور عادل حسن أنه مع بداية دخول الطالب مقر مكتب التنسيق يتوجه إلى مكتب الاستقبال ؛ لإمداده بكافة المعلومات عن البرامج الدراسية المتاحة والإجراءات اللازمة، كما تم تخصيص مكتب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبيـة، وآخر للطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا، لمراجعة الأوراق، مع تواجد أفراد من الدعم الفني من وحدة نظم المعلومات الإدارية بجامعة قناة السويس بصفة مستمرة؛ لتقديم الدعم في حالة وجود أية مشاكل بالتسجيل الإلكتروني.

رافق رئيس الجامعة الأمناء المساعدين المهندس عادل ألبير، و المحاسب شريف فاروق، وإبراهيم أبو زيد مدير عام شئون الطلاب المركزية بجامعة قناة السويس.

جدير بالذكر أن التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يستمر حتى ٢٤ أغسطس القادم .