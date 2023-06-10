السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي للمصريين: "الأزمة الاقتصادية الحالية لن تستمر طويلًا"

اقرأ غدًا بالوفد
اقرأ غدًا بالوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: رسائل طمأنة من السيسي للمصريين: الأزمة الاقتصادية الحالية لن تستمر طويلًا. 

 اقرأ غدًا بالوفد:

ـ رسائل طمأنة من السيسي للمصريين: “الأزمة الاقتصادية الحالية لن تستمر طويلًا”.

 

ـ السيسي: “دور مهم للأكاديمية العسكرية في إعداد وتأهيل العاملين بالدولة”.

 

ـ السيسي: “حريصون على وقف الاقتتال في السودان وبدء الحوار بين الأشقاء”.

 

ـ وزير التموين: “الحرب وراء تأخر وصول اللحوم السودانية.. احتياطي القمح يكفي 6 شهور وارتفاع الوارد المحلي إلى 3,44 مليون طن”.

 

ـ الوزراء: “لا صحة لخروج أية قطع أثرية خارج البلاد”.

 

ـ تدشين أكبر مشروع قومي لمخازن المواد الغذائية الاستراتيجية على مساحة 10 أفدنة.

 

 اقرأ غدًا بالوفد:

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