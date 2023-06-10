اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي للمصريين: "الأزمة الاقتصادية الحالية لن تستمر طويلًا"

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: رسائل طمأنة من السيسي للمصريين: الأزمة الاقتصادية الحالية لن تستمر طويلًا.

اقرأ غدًا بالوفد:

ـ رسائل طمأنة من السيسي للمصريين: “الأزمة الاقتصادية الحالية لن تستمر طويلًا”.

ـ السيسي: “دور مهم للأكاديمية العسكرية في إعداد وتأهيل العاملين بالدولة”.

ـ السيسي: “حريصون على وقف الاقتتال في السودان وبدء الحوار بين الأشقاء”.

ـ وزير التموين: “الحرب وراء تأخر وصول اللحوم السودانية.. احتياطي القمح يكفي 6 شهور وارتفاع الوارد المحلي إلى 3,44 مليون طن”.

ـ الوزراء: “لا صحة لخروج أية قطع أثرية خارج البلاد”.

ـ تدشين أكبر مشروع قومي لمخازن المواد الغذائية الاستراتيجية على مساحة 10 أفدنة.

اقرأ غدًا بالوفد: