متنمر جديد بشبرا يسخر من ذوي الإعاقة ويهددهم (فيديو)

تعرض 3 أشقاء من ذوي الاعاقة لواقعة سخرية وبلطجة وبالرغم من توصيات الدولة، والتى تقدر قيمة أبنائها من ذوي الإعاقة، ليظهر لنا متنمر جديد، بشبرا الخيمة يهينهم وجعلهم يبكون على عجزهم فما كان لهم سوي قول... "حسبي الله ونعم الوكيل".

تلقيت اتصالا هاتفيا من وليد يتحدث معي عن واقعة التنمر والبلطجة تعرض لها، وعلى الفور ذهبت إلي منزلة بشبرا الخيمة، ووجد كارثة استقبلني الشقيقين، وليد ومنصور وعندما سألت عن الآخر قال لي وبحسرة، اخي قعيد بالفراش، وفقد النطق بسبب التنمر، لا أستطيع غير قول لاتقلق سيكون بخير بعد هذا اللقاء وسيأتي حقك.

جلست بجانب الشقيقين وبداء يتحدث وليد، عن تنمر جاره، وأنه مصاب بمرض وراثي ويصعب عليه الحركة أو التعامل مع الآخرين بشكل طبيعي وترك له والده بعد وفاته منزل مكون من 10 طوابق يؤجره ليستفيدو من الإيجار الشهري.

فقلت له عرفنا بداية الواقعة؟ قال مشكلتي مع جاري "حسين" الساكن بالطابق الأول استغل وفاة والدي وطلب مني تغيير اسم العقد باسم ابنه وتحرير عقد إيجار قديم لمدة 59 سنة رفضت ذلك أنا وأخواتي استغل مرضنا واعتدى على والدتي المسنة بالسب مما جعل شقيقي يفقد النطق وأصبح قعيد الفراش.

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وقال بعد رفض تجديد عقد الإيجار استمر جاي بالتعدي اللفظي والتنمر والسخرية من أشقائي بمرضهم وعدم قدرتهم على الحركة أو التعامل بشكل طبيعي مثل الآخرين وبعد تلك الوقائع قمنا بتركيب كاميرات مراقبة أمام الشقة التي نسكن بها.

ولكن لم تمنعه من التنمر علينا اتجهت إلى القضاء وقمت برفع عدة قضايا ضدة وبعد الحكم لصالحي استحضر محامي للدفاع عنه ومازلت القضايا منظورة حتى اليوم.



وليد ينهي حديثة قائلا: "أريد المساعدة والحماية من بطش المتنمر فقد جعلني أبكي أنا واخي كثيرا بسبب السخرية المتواصلة، وعجزي لكنني أملك سلاح قوي وهي كلمة "حسبي الله ونعم الوكيل"... تجعلني أشعر بأن الله معي دوما".