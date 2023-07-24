وقت مثالى للإفطار يمنع إصابتك بمرض السكري.. أطباء يكتشفون مفاجأة

توصلت دراسة علمية حديثة إلى فائدة صحية عظيمة لتناول وجبة الإفطار قبل الساعة الثامنة صباحًا، مشيرة إلى إن تناولها بعد الساعة 9 صباحًا، يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 59 %، مقارنًة بأولئك الذين يأكلون هذه الوجبة قبل الساعة 8 صباحًا.

وجبة الإفطار تمنع الإصابة بمرض السكري في هذه الحالة

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، أكد باحثو الدراسة إن توقيت وجبة الإفطار يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، والتحكم في الجلوكوز والدهون، لكن القليل من الدراسات قد بحثت في العلاقة بين توقيت الوجبة أو الصيام، ومرض السكري من النوع الثاني.

تناول الإفطار قبل هذه الساعة يمنع إصابتك بمرض السكري

قامت الدراسة على استبيان شارك فيه 100 ألف شخص، سجلوا ما أكلوه وشربوه على مدار 24 ساعة في ثلاثة أيام غير متتالية، بالإضافة إلى توقيت تلك الوجبات، ومن ثم تم حساب متوسط السجلات الغذائية لأول عامين من المتابعة، وتقييم صحة كل شخص على مدار السنوات التالية بمتوسط 7 سنوات.

وتم تشخيص 963 حالة جديدة من مرض السكري 2 خلال الدراسة، وظهر الخطر الملحوظ للإصابة بالمرض أعلى بشكل ملحوظ بين أولئك الذين كانوا يتناولون وجبة الفطور بانتظام بعد الساعة 9 صباحا.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن تناول الوجبة الأولى قبل الساعة 8 صباحًا، والوجبة الأخيرة قبل الساعة 7 مساء، من الممكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.