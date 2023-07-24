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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عبر محرك البحث" جوجل" عن نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك بالتزامن مع قرب إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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مؤشرات جديدة مبشرة في نتيجة الثانوية العامة 2023

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قراءة تحليلية لنسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهور نتيجة الثانوية العامة 


وقد أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 والتي من المقرر أن تُعلن أوائل شهر أغسطس المقبل في المدارس.

امتحانات الثانوية العامة 


وقال حجازي، عبر الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم خلال فيديو تم بثه عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، إن النتائج مبشرة، موضحًا أن مادة مثل الكيمياء حصل قرابة 1000 طالب على الدرجات النهائية بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة.

التصحيح الالكتروني 

وأوضح  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصحيح يجري بشكل إلكتروني كامل ودون أي تدخل بشري، وبناء عليه سيحصل كل طالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدرجات التي يستحقها دون أي ظلم، أو حدوث أخطاء.
ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الرابط https://moe.gov.eg/
الضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023
الدخول على رقم الجلوس في المكان المخصص 
كتابة رقم الجلوس
ملء البيانات بشكل صحيح
الضغط على عرض النتيجة 
تظهر أمام الطالب النتيجة في المواد التي تضاف للمجموع والتي تصل إلى 7 مواد لكل شعبة سواء كانت علمي أو أدبي.

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