فرصة أخرى أمام المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم لاستكمال الاختبارات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فرصة أخرى أمام المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الذي تقدموا بعذر مقبول لاستكمال الاختبارات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصه على المتابعة المستمرة لكل المستجدات المتعلقة بمسابقة 30 ألف معلم.

وأوضح وزير التربية والتعليم حرصه على أبنائه من المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار مسابقة 30 ألف معلم وتعذر استكمال الاختبارات.

استكمال اختبارات مسابقة 30 ألف معلم

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات الجدد لاستكمال الاختبارات المتبقية لهم في المسابقة الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها والتي تتعلق بـ"الحمل، والولادة، والوزن الزائد".

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم التواصل مع مجموعة المعلمين والمعلمات الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالهم باقي الاختبارات في مسابقة 30 ألف معلم من قبل المنسقين المختصين في الوزارة لتوضيح الخطوات المقبلة ومواعيد استكمال الاختبارات عقب انتهاء ظروفهم الصحية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم التي تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

