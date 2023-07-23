يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على انتهاء الامتحانات، ومن المنتظر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة ما زالت مستمرة ، مؤكدة على أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون في المواعيد التي تم إعلانها سابقا من قبل الوزير الدكتور رضا حجازي بداية أغسطس المقبل، مشددة على أن التصحيح لم ينته في بعض من المواد الدراسية الأساسية.

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن النتائج المتاحة حتى الآن مشجعة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تجاوزت نسب نجاح الطلاب في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 حاجز الـ 90 ٪ وقد حصل بعض الطلاب على الدرجات النهائية، وهذا يدل على أن عمليات تصحيح الامتحانات تمت بشكل سليم ومنتظم، دون أي مشاكل.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، أو عن طريق الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2023 والذي ستعلنه وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، أو عبر بوابة الثانوية العامة التابعة لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

- يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/ .

- النقر على كلمة نتيجة الثانوية العامة، ثم اختيار الشعبة.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- النقر على كلمة النتيجة لتظهر جميع درجات الطالب أو الطالبة بالنسبة المئوية.

جدير بالذكر أن موقع التنسيق الإلكتروني قد فتح باب الحجز لأداء اختبارات القدرات للكليات التي تتطلبها هذه الاختبارات، والتي بدأت عملية التسجيل منذ السبت الماضي، الخامس عشر من يوليو عام 2023، ومن المقرر أن يُغلق التسجيل يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من يوليو القادم، وتوجهت الوزارة بالنداء للطلاب بضرورة التسجيل لاختبارات القدرات على موقع التنسيق قبل انتهاء المهلة المحددة.