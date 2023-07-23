الأحد 23 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نيابة عن الرئيس:

رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية فى روما

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء .. يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية، المُقرر أن تستضيفه روما اليوم الأحد، ومؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣"، الذى تستضيفه منظمة الفاو غدا الاثنين.

يُلقي الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس الوزراء ، كلمة خلال فعاليات المؤتمرين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كان فى استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عند وصوله روما، السفير بسام راضى، سفير مصر لدى إيطاليا، والسفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان، ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة، وعدد من أعضاء سفارة مصر فى روما. 
 

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