مؤشرات جديدة مبشرة في نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مؤشرات مبشرة جديدة في نتيجة الثانوية العامة 2023.

وفي زيارة لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن نسب النجاح في عدد من المواد.

وطمأن وزير التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون مبشرة للغاية، موضحًا أن المؤشرات تكشف ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 يجرى إلكترونيًا بشكل دقيق ومنتظم دون أية معوقات أو مشكلات.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

تجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 90 في المائة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

كما تجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 91 في المائة فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

وبلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.



وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.



أما نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فبلغت 91 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد تصحيح نحو نصف المواد.