مواعيد اختبارات الأهلي وفقًا للمراحل العمرية

حدد قطاع الناشئين بالأهلي مواعيد اختبارات الفئات العمرية الختلفة ، والتي جاءت على النحو التالي يوم الأربعاء المقبل ٢١ يونيو اختبارات مواليد ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨، الخميس المقبل ٢٢ يونيو اختبارات مواليد ٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٢، على أن تكون اختبارات مواليد ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ يوم الجمعة.



كان قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي ، قد أعلن بالأمس مد اختبارات التصفية الأولى حتى يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٣ يونيو الجاري، نظرًا للإقبال الكبير على خوض الاختبارات في مختلف المراحل العمرية.

كما قررت إدارة قطاع الناشئين بالأحمر أيضًا استمرار عملية بيع الاستمارات يوميًّا أمام بوابة أكاديمية كرة القدم بفرع النادي بمدينة نصر، منذ السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

بداية طرح الاستمارات ..

وبدأ يوم الثلاثاء الماضي قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي ، في عمليات طرح استمارات اختبارات الناشئين، وبدأت عملية البيع الفعلية عند تمام العاشرة صباحًا.

وقدرت قيمة الاستمارة الواحدة الخاصة بالاختبارات ١٠٠ جنيه، وتم طرحها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.



وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ، في وفقت سابق من شهر مايو الماضي على هامش اجتماعه بمقر ‏النادي بالجزيرة، تعيين بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين لكرة القدم.

جاء ذلك لما مايتمتع به بدررجب من خبرات ونجاحات عدة في ‏مجال تدريب قطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى رغبة مجلس إدارة الأحمر في استمرار ‏سياسة التطوير التي بدأت بفاعلية في القطاع لإفراز عناصر متميزة للفريق الأول وتلبية احتياجات النادي الفنية ودعمهم فنيًا بشكل كامل.