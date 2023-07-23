الذكرى الـ71 لثورة يوليو.. طوق نجأة لإفريقيا

ثورة يوليو وافريقيا

تحل الأيام الذكرى الحادية والسبعون على ثورة 23 يوليو المجيدة 1952، والتي تعد بمثابة نقطة تحول جوهرية في حياة الشعب المصري والعالم، بعد النجاحات الغير مسبوقة التي حققتها والأهداف المنشودة بها.

ثورة 23 يوليو، كانت لها إسهامات ملهمة لحركات التحرر الوطني في أفريقيا لتصفية الاستعمار وترسيخ حق تقرير المصير للشعوب، بعد معاناة استمرت سنوات طويلة، من قبل المستعمر الذي نهب وسرق ثروات وثقافات الشعوب الإفريقية.

ذكر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في كتابه "فلسفة الثورة"، إن ثورة يوليو كانت تهتم بالقارة الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، مشيرًا إلي أن دوائر مصر للسياسة الخارجية ثلاثة العربية والإفريقية والإسلامية.

عندما نسترجع التاريخ، نجد أن عبد الناصر كان بالنسبة له حقائق وليس شعارات وأمنيات، حيث ترجم الكتاب إلي أرض الواقع من خلال مساندته لزعماء حركة التحرر الوطني، واستضافته لهما داخل مقر الجمعية الأفريقية الكائن في شارع 5 أحمد حشمت.

وكان بدايته من الجزائر إلي الكونغو وغيرهما، ولدوره الفعال في تحرر القارة السمراء والوقوف مع زعماء القارة، نجد في شوارع وميادين الكثير من الدول الإفريقية، تسمى باسم ناصر حتى الآن، وكان يطلق عليه "ناصر أبو إفريقيا".

وشهدت هذه الفترة أزهى وأفضل فترات العلاقات الوطيدة بين مصر وكل الدول الإفريقية تقريبًا، وكانت جميع هذه الدول دائمًا في جانب مصر في جميع المحافل الدولية، وفى التصويت لصالح الموقف المصري في كل القضايا، وكانت هناك مقاطعة تامة مع العدو وزادت حصة مصر من مياه النيل.

في ثورة يوليو 1952، احتضنت مصر حركات التحرر الإفريقي، خلال إمدادهم بالأسلحة والأموال والدعم السياسي والدبلوماسى، من خلال رابطة التواصل الافريقي "الجمعية الافريقية حاليا"، التي كانت بمثابة حضانة لتفريغ القيادات الإفريقية.

حيث تعهد عبد الناصر، بتحمل مسؤولية الكفاح السياسي والتالي في ربوع القارة، من أجل حرية الشعوب الأفريقية وتحقيق مصيرهما.

طالب الزعيم جمال عبد الناصر، بإنشاء معهدًا ضخمًا لأفريقيًا يعمل علي كشف أسرار القارة ودعم تقدم شعوبها ورفاهيتها، ليس فقط بحكم الموقع الجغرافى فى القارة، ولكن بحكم تطلع شعوب القارة إلى مصر، لمعاونة هذه الشعوب التى تنشد النور والحضارة في أعماق القارة.

ولسوف أظل أحلم باليوم، الذى أجد فيه في القاهرة معهدا ضخما لأفريقيا، يسعى لكشف نواحى القارة أمام عيوننا ويخلق في عقولنا وعيا أفريقيا مستنيرًا، ويشارك مع كل العاملين من كل أنحاء الأرض على تقدم، شعوب القارة ورفاهيتها.

في ثورة 23 يوليو، كانت انطلاقه لدعم حركات التحرر الإفريقى التي تفجرت بقوة بعد الحرب العالمية الثانية، وفقًا للمبادئ والأفكار الجديدة التي أعلنت بعدها.

في عام 1960م، حصلت عدد كبير من الدول الإفريقية علي استقلالها في هذا العام وحده، عندما نتابع وضع الدول، نجد أن الثورة بدأت من شمالها إلي جنوبها، وكان مصر لها دور في الثورة، ومن أمثلة دعم الثورة المصرية للثورة الجزائرية، وكذلك دعم تونس، والمغرب وليبيا والسودان، وإمتد الزحف التحررى إلى شرق إفريقيا أمثلة " الصومال وكينيا وأوغندا وتنزانيا"، وتحديدًا دعم استقلال الصومال الذى استشهد من أجله المصرى كمال الدين صلاح.

غرب وسط وجنوب أفريقيا

في غرب وسط وجنوب أفريقيا، كان الدعم المصري يتدفق إلي أعماقها، كانت غانا وغينيا ونيجيريا والكونغو زائير، قاومت حركات الانفصال بعد الإستقلال خصوصًا في نيجيريا "منطقة بيافرا" الغنية بالبترول.

والكونغو "زائير"، كانت غنية بثروات معدنية ضخمة في كاتنجا، وجنوب السودان كانت الهدف البريطاني يسعي لفصله واعتباره دولة تتوجه نحو المحيط الهندى، ونجح في انفصاله بعد سنوات.

بعد استقلال البلدان الأفريقية، كان مصر مستمرة في تقديم المساندة من خلال إنشاء صندوق فنى مصرى للتعاون مع الدول الإفريقية، من خلال توفير متخصصون وخبراء وفنيين وأساتذة من الأزهر والأطباء والجامعات والعمالة الفنية، وإقامة السدود وتوليد الكهرباء المائية وغيرها من المشاريع الضخمة.

مع وجود أكثر من 52 مكتبًا لثلاث شركات قطاع عام، تعمل في مجال التجارة الخارجية هم :" شركة النصر للتصدير والاستيراد ولها النصيب الأكبر، مصر للتجارة الخارجية، ومصر للاستيراد التصدير"، للترويج للمنتجات المصرية.

ودعم الدول الإفريقية اقتصاديًا وعلميًا، كانت مصر لها دور أيضًا، لفشل المحاولات التبشيرية التي قام بها الغرب، من خلال الدور الإيجابى الذى لعبه الأزهر الشريف، مع استمرار تدفق البعثات الدينية والتعليمية المصرية في السودان والصومال ودول أخرى.

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