السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على عقوبات منتخب السويس بسبب أحداث مباراة سبورتنج

فريق منتخب السويس
فريق منتخب السويس

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة عقوبات علي نادي منتخب السويس عقب مواجهة سبورتنج بدوري الترقي للدوري الممتاز و التي انتهت بفوز سبورتنج بهدف نظيف .

 

وجاءت العقوبات كالتالي :

 

  • ايقاف عبد العزيز زيزو المدرب المساعد مباراتين و غرامة ٢٠٠٠ جنيه.

 

  • ايقاف احمد نبيل مدير شئون اللاعبين مباراتين و غرامة ٢٠٠٠ جنيه.

 

  • غرامة ٥٠٠٠ جنيه بسبب السباب الجماعي من جمهور السويس.

 

علي جانب اخر يواصل  فريق الكرة بقيادة سعد فاروق استعداده لمواجهة الترسانة بدوري الترقي للدوري الممتاز يوم الاحد القادم و يسعي الفريق لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة من سبورتنج.

 

و كان الفريق قد واجه المريخ السوداني وديا الاربعاء الماضي و انتهت المباراة بخسارة السويس بهدف نظيف.

 

ترتيب الدورة الرباعية بعد الجولة الأولى :

 

  1. حرس الحدود 3 نقاط
  2. سبورتنج      3 نقاط
  3. الترسانة      0
  4. منتخب السويس 0

 

 

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الجريدة الورقية