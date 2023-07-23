الأحد 23 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رسائل السيسي خلال كلمته للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة رسائل، اليوم الأحد ، خلال كلمته بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو.

 تحتفل الدولة المصرية بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952م، والتى كتبت بأحرف من نور تاريخًا ناصعًا يؤرخ  للعلاقة القوية والأبدية بين قوى الشعب وجيشه، ويؤكد التلاحم والتكاتف بينهما فى اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن.

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نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو في سطور التالي:

 

  • ذكرى ثورة يوليو تذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا
  • ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عامًا وبنت مصر جديدة
  • ثورة يوليو نظرت ذات يوم للمستقبل فأرادته حرًا كريمًا لمصر وأبنائها
  • الجمهورية الجديدة تطور تاريخى لمسيرتنا كأمة تستعيد مكانتها
  • نعمل بجد وإخلاص وعلم لتحويل آمال الشعب المصري إلى واقع
  • تحملتم الكثير ونطمئنكم ببذل الجهد لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل
  • أسس الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها ولا تهدمها
  • مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام
  • جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن ويسهم في بناء المستقبل

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