رسائل السيسي خلال كلمته للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة رسائل، اليوم الأحد ، خلال كلمته بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو.

تحتفل الدولة المصرية بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952م، والتى كتبت بأحرف من نور تاريخًا ناصعًا يؤرخ للعلاقة القوية والأبدية بين قوى الشعب وجيشه، ويؤكد التلاحم والتكاتف بينهما فى اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو في سطور التالي: