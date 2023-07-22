سيراميكا يتوج بكأس الرابطة على حساب المصري

حسم نادي سيراميكا كليوباترا بطولة كأس الرابطة المصرية للمحترفين بعد الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف لهدف في المباراة النهائية التي جمعت بينها مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

أحرز محمد عنتر، لاعب سيراميكا كليوباترا، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة السادسة بعدما أنفرد اللاعب بالحارس عصام ثروت ثم عزز صلاح محسن بالهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

في الشوط الثاني قلص المصوي النتيجة في الدقيقة ٥٦ عن طريق حسام جريشة من تصويبة قوية.

لكن صحوة المصري لم تستمر طويلا اذ اضاف سيراميكا هدف ثالث بعد ست دقائق من هدف المصري.

صامويل امادي قضى على آمال المصوي بتسجيله الهدف الرابع قبل نهاية الوقت الاصلي بدقيقة واحدة.

وتوج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة في نسختها الثانية وكان فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى في العام الماضي.

وكان ميمي عبدالرازق، المدير الفني للمصري البورسعيدي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، عمرو سعداوي.

الوسط: إيزي ايميكا، زياد كمال، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، رحيم دغموم.

خط الهجوم: مروان حمدي.

بينما بدأ الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا نهائي كأس الرابطة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر .

الهجوم: صلاح محسن.