بعد سرقة شقته على يد خادمته.. تامر عبد المنعم مطلوب علي جوجل

تصدر الفنان تامر عبد المنعم، محركات البحث على "جوجل" ومواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد إعلان تعرضه لسرقة شقته بمنطقة الدقي على يد خادمته .

وقال عبد المنعم خلال المحضر الذي حرره بقسم الشرطة باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وسماعة وهاتف محمول،أنه يتهم خادمته لاسيما اختفائها في توقيت متزامن لاكتشاف السرقة.

الخادمة تسرق شقة تامر عبد المنعم

وأكد الفنان تامر عبد المنعم، أن الخادمة قامت بعمل نسخة من مفتاح الشقة واقتحمتها في وقت لم يكن موجودا فيه الفنان ولا أحد من أفراد أسرته.

ومن جانبها أمرت النيابة العامة بالجيزة بسرعة ضبط وإحضار خادمة الفنان تامر عبد المنعم لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى من مسكنه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

تامر عبد المنعم

معلومات عن تامر عبد المنعم

الفنان تامر عبد المنعم من مواليد 12 يوليو 1973، ممثل وكاتب مصري، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو وتتلمذ على يد استاذه محمد جواد وعبد الرحيم الوطن.

تامر عبد المنعم

أعمال شارك فيها تامر عبد المنعم

عمل في المسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحية بودي جارد والزعيم وشارك أيضا الفنان الكوميدي محمد نجم في مسرحية كحيون ربح المليون وشارك في العديد من الأفلام في أدوار ثانوية مثل مشاركته مع الفنان أحمد زكي في أضحك الصورة تطلع حلوة ومعالي الوزير قبل أن يقوم بتقديم بطولته المطلقة الأولى في فيلم المشخصاتي عام 2002 كما أثار توليه منصب رئيس قصر ثقافة السينما 2006 في جاردن سيتي هجوما عنيفا.