جورجينا عن خسارة كريستيانو أمام الهلال: ضربة جزاء واحدة كانت تفصلنا عن الفوز

تصدرت عارضة الأزياء جورجينا تريند محركات بحث جوجل، وذلك فور تعليقها على خسارة كريستيانو رونالدو يوم أمس الجمعة في المباراة النهائية أمام نادي الهلال، بضربات الترجيح في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

جورجينا

وقدمت جورجينا التهنئة لنادي النصر عبر حسابها على “إنستجرام” فكتبت ما معناه : “⭐️ مبروك @alnassr على المباراة الرائعة ⭐️💙”.

تابعت : "ضربة جزاء واحدة كانت تفصلنا عن الفوز بكأس الملك".

جورجينا في مباراة نادي النصر والهلال

وظهرت جورجينا في الصور، التي نشرتها من المدرجات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وهي تتابع المباراة منذ انطلاق حفل الإفتتاح وحتى النهاية، برفقة أولاد رونالدو، كما حرصوا جميعاً على ارتداء قميص نادي النصر.

وخلال المباراة حافظ نادي الهلال على لقبه بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نادي النصر بركلات الترجيح 5-4.

جورجينا

رونالدو يبكي بعد خسارة نادي النصر

وتعاطف الجمهور مع رونالدوبعد تأثره الشديد وبكائه إثر الخسارة في نهائي كأس الملك بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة ضياع العديد من الفرص من الجانبين مع تألق الحارس المغربي ياسين بونو الذي كان السبب المباشر لفوز ناديه بكأس البطولة.

على الجانب الآخر، أعلنت جورجينا عن موعد فيلم وثائقي يكشف أسرار حياتها مع لاعب الكورة البرتغالي ​كريستيانو رونالدو.

فيلم جورجينا

ونشرت جورجينا عبر حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "عن تاريخ بث الوثائقي والمقرر في 27 يناير.



ظهرت جورجينا لمدة 27 ثانية وقالت: "كثيرون يعرفون اسمي لكن قلة من الناس يعرفون من أنا"، ومن المقرر أن يكون الوثائقي من 6 حلقات.

ظهور رونالدو في الفيلم

عن ظهور رونالدو في الفيلم، قال ألفارو دياز: "كريستيانو رونالدو سيظهر في الفيلم لكنه سيكون ليكمل رؤية من هي جورجينا وعلاقتها بوالد أطفالها. التركيز بشكل كبير سيكون على حياة جورجينا ونجاحها كسيدة أعمال".



وسيتناول الوثائقي أحداث اللقاء الأول بين جورجينا ورونالدو، والتي تقول في إحدى اللقطات: "اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو كان خميسًا في الصيف، حيث كنت أغادر عملي عندما كان هناك رجل وسيم يبلغ طوله مترين تقريبًا".

معلومات عن جورجينا

وُلدت جورجينا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الأرجنتين لأب إسباني أرجنتيني وأم إسبانية من مورسيا.

وكانت عائلتها، بما في ذلك اختها الكبرى، تعيش مع أقاربها من جهة الأب، عندما كانت رودريغيز تبلغ من العمر عامًا واحدًا، قررت والدتها أنها تريد العودة إلى إسبانيا، وانتقلت العائلة إلى مدينة جاكا شمال إسبانيا في مقاطعة هويسكا.



بدأت رودريغيز حياتها المهنية كراقصة، حيث درست الباليه الكلاسيكي منذ أن كانت في الرابعة من عمرها،انتقلت بعد ذلك إلى مدريد لمتابعة مهنة في مجال الأزياء.



حيث عملت كمساعدة مبيعات في أحد متاجر غوتشي، في الوقت الذي عاشت فيه حياة هادئة طوال معظم حياتها المهنية المبكرة، تغير كل شيء بعد معرفتها نجم ريال مدريد وقتها كريستيانو رونالدو.



لفت الزوجان الانتباه إلى أنفسهم من خلال نزهة منتظمة معًا، وفي غضون بضعة أشهر، ارتقت من مجرد اهتمام لاعب كرة القدم إلى صديقته الرسمية، إذا صدقت التقارير، فهي حريصة على الاستفادة من شهرتها الجديدة لتأسيس نفسها كعارضة أزياء مشهورة.

بنت جورجينا أيضًا مسيرة مهنية ناجحة كعارضة أزياء ومؤثرة. ظهرت في حملات لعلامات تجارية مثل غوتشي وبرادا وشانيل. وهي أيضًا مؤلفة كتاب "صوي جورجينا" الذي نُشر عام 2022.





في عام 2016، عثرت على عمل كمساعدة مبيعات في متجر غوتشي للبيع بالتجزئة في مدريد، حيث التقت كريستيانو.

جورجينا هي أم بيولوجية لطفلين من كريستيانو رونالدو، وزوجة أب لثلاثة، في 12 نوفمبر 2017 أنجبت أولى أطفالها ألانا مارتينا بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم الدون البرتغالي إيفا وماثيو من قبل أم بديلة.

أعلن الشريكين عن ترقبهم لقدوم توأم من جورجينا، وفي أبريل 2022 أنجبت طفلتها الثانية بيلا أزميرلدا أما شقيقها التوأم أنجيل فوُلد ميتًا.

بعد مرور سنوات من ارتباطها بكرستيانو، تعاقد مع نادي النصر السعودي ويقيمان الآن في الرياض.



