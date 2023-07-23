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الأحد 23 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، مضيفا: "ذكري ثورة يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا.. نظرت ذات يوم إلي المستقبل.. فأرادته حرا كريما لمصر وأبنائها.. وتطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية".

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محافظ المنيا يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى في ذكرى ثورة يوليو

كرامة مصر

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو: "نتوجه إلي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتحية إجلال وتقدير قائد الثورة.. وتحية اعتزاز إلى الرئيس محمد نجيب الذي تصدر المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن.. وللرئيس البطل محمد أنور السادات الذي أدي الأمانة في الحرب والسلام ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها".

وتحتفل الدولة المصرية اليوم الأحد، بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952م، والتى كتبت بأحرف من نور تاريخا ناصعا يؤرخ  للعلاقة القوية والأبدية بين قوى الشعب وجيشه، ويؤكد التلاحم والتكاتف بينهما فى اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن.

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المفتي يُهنِّئ السيسي والشعب والقوات المسلحة بذكرى ثورة 23 يوليو

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