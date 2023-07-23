محافظ الإسماعيلية يهنئ السيسي بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة

هنأ اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ ٧١ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة.

وخلال برقيته التي أرسلها بهذه المناسبة، أعرب محافظ الإسماعيلية عن خالص التهاني القلبية المقدمة من محافظة الإسماعيلية وشعبها وتنفيذيَّيها، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة التي سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة الأبيَّة الباسلة حتى تحققت أهداف الثورة التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين

ضربت ثورة يوليو أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصرى العظيم لتطلعات وآمال الشعب فى الحياة، التي تقوم على العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تسطر يومًا بعد يوم بطولات خالدة على مر التاريخ، في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصر.

وأشار إلى ما حققته ثورة ٢٣ يوليو من مكاسب عديدة للشعب المصري، والتي كانت تعويضًا له عما كان يعانيه قبل اندلاعها؛ فقد حوَّلت الثورة نظام الحكم من الملكية إلى النظام الجمهوري، وتَبِع ذلك تطورات اجتماعية واقتصادية مهمة، أبرزها استرداد المصريين لكرامتهم وعزتهم واستعادة وطنهم المسلوب على مدى عقود طويلة

كما بعث محافظ الإسماعيلية ببرقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.