السيسي يوجه رسالة طمأنة للشعب: نعلم أنكم تحملتم الكثير (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب في ذكرى ثورة 23 يوليو، قائلًا إن لكم أن تفخروا بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أن مسيرتنا الوطنية تمضي للأمام رغم الصعاب والتحديات ونتطلع إلى المزيد؛ موضحًا أن آمال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل بجد وإخلاص وعلم على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر.

السيسي: الشعب تحمل الكثير وضرب المثل في الصـبر

وتابع : “نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصـبر والصـمود أمام أزمات عديدة ونطمئنكم أن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة، بلا كلل لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة وزيادة الدخل للمواطنين وإقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد بما يتواكب مع العصر ومع طموحات أبناء الشعب”.

وطمأن السيسي الشعب قائلا: “جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن ويسهم في بناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح إليه ونعمل من أجله مخلصين النية لله والوطن”.

قال الرئيس السيسي، إن الجمهورية الجديدة هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر، من الصعاب والتحديات أدرك المصريون خلالها وتأكدوا بعين اليقين أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه.

وأوضح أن التطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس ترفًا ورفاهية، مضيفًا أن واقعنا الديموغرافي والاقتصادي يحتم علينا ألا نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدي، وإنما عن الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة وتنمية مستدامة متسارعة حتى تصبح الإنجازات الاستثنائية عادتنا الطبيعية.