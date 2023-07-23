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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الخارجية: ذكرى ثورة 23 يوليو يوم خالد في تاريخ مصر المعاصر

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

 قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، إنه في الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة نستلهم معاني حب الوطن واستقلال إرادته وتلاحم جيش مصر مع شعبه العظيم.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد، "أننا نحتفل اليوم بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة.. هذا اليوم الخالد في تاريخ مصر المعاصر.. وتلك الثورة التى ألهمت شعوب العالم فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للتحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال".

 

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