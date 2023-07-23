رئيس سلامة الغذاء يبحث آخر مستجدات تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء كريستن بيجر، سفير الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر، نيكولاس زيميز - مستشار سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع.

جاء ذلك بحضور بعض من مسؤلي الهيئة لمناقشة أوجه الدعم من قبل المفوضية الأوروبية لهيئة سلامة الغذاء وسبل التعاون وتعزيز التبادل التجاري فيما يخص المنتجات الغذائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.



وأوضح الهوبي أنه تم مناقشة موقف بعض الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة الموالح والفول السوداني، كما تم استعراض نسب الفحص المقررة مؤخراً من قبل المفوضية الأوروبية لبعض الحاصلات الزراعية.

وأكد الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أوضحت إجراءاتها المتخذة في هذا الشأن.

وأشار الهوبي أن اللقاء تناول أيضًا مناقشة آخر مستجدات ملف إعادة تصدير الأسماك البحرية للأسواق الأوروبية وكذا متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق المصرية أمام تصدير الأسماك المستزرعة، والمتمثلة في سبل دعم مصر لهذا الملف الهام واستيفاء خطة مراقبة متبقيات العقاقير البيطرية