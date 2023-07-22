تخفيض القدرة الكهربائية لأعمدة الإنارة بشوارع وميادين الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء، على تنفيذ تطبيق خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة و الأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة وكذلك خفض إنارة الشوارع الرئيسية، واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى الليد موفرة للطاقة وذلك ضمن خطه الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بترشيد إستهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بالقدرة التخفيضية المناسبة لتوفير إضاءة جيدة بالشوارع والطرق أمام حركة السيارات والمارة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية في تكثيف أعمالها اليومية لترشيد استهلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة بشوارع وميادين المحافظة.