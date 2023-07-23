الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات"أجنبية"من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "يعملان طرف المُبلغ" - لهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما بإحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه إختمرت فى ذهنهما فكرة الإستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته وتمكنا من دخول الشقة بإستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما ، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة وإستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.

كما تبين قيام (سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول"- تعملانطرف المجنى عليه) بسابقة سرقة مبالغ مالية من المجنى عليه "أمكن ضبطهما" ، وبمواجهتهما إعترفابإرتكاب الواقعة وأرشدا عن جزء من المبالغ المالية المستولى عليها ، وإنفاق الباقىعلى متطلباتهما الشخصية.

بإستدعاء المجني عليه إتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 215 مُخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

و تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير(215) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (215) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفي سياقٍ مُصتل، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بإزالة اللوحات الخلفية للسيارة.

بالفحص أمكن ضبط السيارة المشار إليها مملوكة لأحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وتبين عدم وجود لوحة خلفيه للسيارة بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف رخصتي التسيير والقيادة.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً.