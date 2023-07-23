"جرس ومحدش بيرد" .. هاتف جهاز تنظيم مرافق الكهرباء خارج نطاق الخدمة

شروط قبول الشكوى

بعد انقطاع الكهرباء المستمر في عدد من المناطق في مصر، وفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الطرق للتواصل منها الاتصال برقم 23421475، للرد على الشكاوى والعمل على حلها.

عدم الرد على رقم الهاتف

وبعد تواصل بوابة الوفد الالكترونية، مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على الرقم 23421475، وهو الذي حدده الجهاز لتلقى الشكاوى، لم يتم الرد رغم تكرار عملية الاتصال.

شروط قبول الشكوى

ويتلقى ايضا الجهاز شكاوى المواطنين عبر الموقع الالكتروني للجهاز، والذي يضع لقبول الشكوى عدة شروط حتى يقوم الجهاز بمباشرة مهامه نحو دراسة الشكوى وهي:

1-أن يكون قد تم رفع الشكوى إلى شركة الكهرباء المختصة و لم يجد لها حلاً.

2- أن تقدم المرفقات الآتية بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو تسلم باليد في مقر الجهاز:

- صورة من الشكوى المقدمة الى شركة الكهرباء المختصة

- صورة من رد الشركة المختصة على الشكوى المقدمة منه

كما يشترط الجهاز، على مقدم الشكوى في عقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط وعقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض، مع مراعاة تقديم مخطط أحادي الهيكل لمنظومة القوى الكهربية موضحا عليه مكان تركيب عدادات قياس الطاقة المختلفة.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، مساء أمس السبت في بيانا رسميا لها، عن تخفيف أحمال الكهرباء، وفقا لبرنامج وموعيد محددة:

البدء في فصل الكهرباء بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

واهابت الشركة، بالمواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل حفاظا على سلامتكم، مع الأخذ بالاعتبار أنه سيتم تفعيل ذلك النظام بداية من منتصف ليل اليوم السبت الموافق 22-7-2023.

جدول مواعيد قطع الكهرباء في مصر:

في الوقت من الساعة 1:50 إلى 2:10

في الوقت من الساعة 2:50 إلى 3:10

في الوقت من الساعة 3:50 إلى 4:10

في الوقت من الساعة 4:50 إلى 5:10

في الوقت من الساعة 5:50 إلى 6:10

في الوقت من الساعة 6:50 إلى 7:10

في الوقت من الساعة 7:50 إلى 8:10

في الوقت من الساعة 8:50 إلى 9:10

في الوقت من الساعة 9:50 إلى 10:10

في الوقت من الساعة 10:50 إلى 11:10

في الوقت من الساعة 11:50 إلى 12:10

في الوقت من الساعة 12:50 إلى 1:10