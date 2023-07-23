أبوصدام: ثورة يوليو استفاد منها الفلاحين كثيرًا

قدم حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو العظيمة.

وقال ابوصدام في تصريحات له إن ثورة يوليو فخر لكل مصري، وخاصة الفلاحين منهم لما حققته من إنجازات لهم حيث حولت الفلاح من مستأجر ضعيف للأرض الزراعيه الي مالك لها وقضت علي نظام الاقطاعيين مما ادي الي تنمية زراعيه استفاد منها كل المصريين وحسنت وضع وحال الفلاحين، وساهمت في ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعيه والمساواة والاستفادة المثلي من مقدرات الوطن.

أهداف ثورة يوليو

وأضاف عبدالرحمن، أن أهداف ثورة يوليو ما زالت في ذهن كل مصري حيث تعتبر من الاسس القويه التي ما زالت تربط الشعب بقواته المسلحه وشرطته لنبني علي هذه الأسس والاهداف جمهورية جديدة قوية بفكر عاقل وحكيم في ظل قيادة وطنية حكيمه هي امتداد طبيعي لهذا الفكر الوطني مما ساهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات وخاصة المجال الزراعي.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم الأحد، بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952م ، والتى كتبت بأحرف من نور تاريخا ناصعا يؤرخ للعلاقة القوية والأبدية بين قوى الشعب وجيشه، ويؤكد على التلاحم والتكاتف بينهما فى اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن.