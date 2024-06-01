السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تطبيق نظام المسارات في الثانوية العامة الجديدة

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق نظام المسارات في الثانوية العامة الجديدة بدلا من التشعيب المطبق حاليًا. 

تدوير العمال بين لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

تبكير موعد دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستعراض خطط تطوير التعليم قبل الجامعي وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024. 

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن سيكون في مرحلة الثانوية العامة بالنظام الجديد مسار للقطاع الطبي وآخر للهندسي، والذكاء الاصطناعي، أو مسار العلوم الإنسانية. 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى وجود مواد مؤهلة للقبول بالكليات، وأن امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد ستكون بنظام تعدد الفرص الامتحانية خلال الصف الثالث الثانوي فقط.

سبب تعديل نظام الثانوية العامة 

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعديل نظام الثانوية العامة يستهدف مراعاة وظائف المستقبل بسوق العمل وسيكون أمام الطالب حرية اختيار المواد التي يريد دراستها. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القانون الجديد الخاص بنظام الثانوية العامة سيكون موضوع حوار مجتمعي ثم مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يختلف عن الثانوية التراكمية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن موعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد سيحدد بعد عرضه على مجلس النواب والموافقة عليه.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2024 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 يبلغ 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة. 

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية يبلغ 11 لجنة. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان الإدارة في امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ أربع لجان. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية يبلغ ألف و981 لجنة. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عدد لجان التقدير في امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية سبع لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 لجنة.

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