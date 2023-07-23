السيسي: ثورة يوليو بنت مصر الجديدة وأصبحت مصدر إلهام للعالم (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 سنة ومضت في طريقها تبني "مصر جديدة" في زمنها ويعلو شأنها شرقًا وغربًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة احتفالات ثورة 23 يوليو، اليوم الأحد، أن ثورة يوليو أصبحت مصدر إلهام للتحرر الوطني، في جميع أنحاء العالم، كما قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال وإعطائهم مكانًا يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له حققت الثورة إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى.

السيسي: مصر اجتازت فترات عصيبة

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه بعد 70 عامًا على تأسيس الجمهورية ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر.

وتابع السيسي: “كان لزامًا أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم”.