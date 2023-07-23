النصر السعودي يضم البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد حتى 2025

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميًا مع مدافع مانشستر يونايتد البرازيلي اليكس تيليس بعقد يمتد حتي 2025، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأجري اللاعب البرازيلي أليكس تيليس الكشف طبي الجمعة الماضية، واجتاز الإجراءات الطبية بنجاح ليصبح جاهزا للتوقيع على عقود انتقاله إلى النصر، بعد اتفاق إدارة العالمي مع اليونايتد على كافة التفاصيل.

وسيحصل مانشسرت يونياتد من قيمة الصفقة على 4 ملايين إسترليني، بينما سيتقاضى تيليس أجرا سنويا قيمته 7 ملايين دولار بالإضافة لبعض اللإمتيازات الأخري.

ويبلغ البرازيلي من العمر 30 عاما، وسبق له اللعب مع بورتو وإنتر ميلان وجالطة سراي وجريميو.

وكان تيليس، قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2020، لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الشياطين الحمر، وأعير في الموسم الماضي لنادي إشبيلية الإسباني.

موعد مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان الودية:

يستهل فريق النصر السعودي الودية الأولى بملاقاة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر لها يوم 25 يوليو الجاري.

موعد مباراة النصر السعودي وإنتر ميلان الودية:

يلعب العالمى المباراة الودية الثانية أمام إنتر ميلان الإيطالي فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 27 يوليو الجاري.

وكان فريق النصر السعودي، تحت القيادة الفنية للبرتغالي لويس كاسترو، اختتم معسكره التحضيري الذى أقيم بدولة البرتغال واستمر لمدة 18 يومًا خاض من خلاله 4 وديات قوية.