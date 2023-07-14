تنسيق الجامعات 2023| فتح باب التقديم في اختبارات القدرات غدًا

تفتح وزارة التعليم العالي، غدا السبت، باب التقديم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تتطلب ذلك في تنسيق الجامعات 2023 أمام طلاب الثانوية العامة.

ويستمر باب التقديم في اختبارات القدرات أمام طلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق الإلكتروني، حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

وتتضمن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 : كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف).

كما تتضمن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية).

وتشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023 أيضا: شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

رابط اختبارات القدرات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرابط المخصص للتسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل مواعيد اختبارات القدرات واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني من هنا.





ضوابط تنسيق الجامعات 2023

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماع سابق، ضوابط تنسيق الجامعات 2023 بتطبيق نفس ضوابط تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الماضي.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات إلغاء العمل بقواعد التوزيع الإقليمي في جميع الكليات والاكتفاء بقواعد التوزيع الجغرافي.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم).

ونوه المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

