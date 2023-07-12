قناة السويس: "15 عامًا من التعاون مع "تيدا مصر" شريك النجاح بالمنطقة"

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، احتفال منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر بمرور 15 عامًا من التعاون الاستراتيجي في مصر وسنوات أخرى نجاح مع المنطقة الاقتصادية بالسخنة في احتفالٍ بعنوان: "النهوض والمكاسب المشتركة – تعزيز الأنشطة الاستراتيجية"، وذلك بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وتشانج تشويانج، الوزير المفوض التجاري الصيني ولفيف من قيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الشركات والبنوك العاملة في منطقة تيدا مصر.

في مستهل الاحتفالية ألقى وليد جمال الدين، كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالاحتفال بمرور 15 عامًا من التعاون المستمر وتواجد منطقة تيدا مصر داخل منطقة السخنة أحد أهم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن حرص المنطقة الاقتصادية على تقديم الدعم الكامل لمنطقة تيدا من خلال توافر البنية التحتية وشبكة من المرافق المجهزة بأحدث المعايير العالمية فضلًا عن شبكة الطرق القومية التي جعلت الانتقال من المنطقة للمدن الجديدة ولأنحاء الجمهورية أكثر سهولة وفي وقت قليل، كما أن دعم القيادة السياسية لشركاء التنمية داخل المنطقة الاقتصادية جعل منطقة تيدا نموذجًا غير مسبوق لنجاح التعاون المصري الصيني في ظل قيادة زعيمي البلدين، كما تعد منطقة تيدا مصر تجربة فعلية لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق، موضحًا تحقيق تيدا مصر خلال الـ 15 عامًا الماضية استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار كما شهدت تواجدًا لنحو 140 شركة وفرت من خلالها ما يزيد عن 5000 فرصة عمل مباشرة للشباب المصري.

في هذا السياق، أضاف رئيس المنطقة الاقتصادية على نجاح الجولة الترويجية لوفد المنطقة مؤخرًا لجمهورية الصين الشعبية والتي انعكست آثارها الإيجابية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية فضلًا عن توقيع عقود شركات صينية مع تيدا مصر بما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن مشاركة المنطقة الاقتصادية لجولة أخرى للصين خلال احتفال مبادرة "الحزام والطريق" أكتوبر المقبل لفتح آفاق جديدة من التعاون مع مجتمع الأعمال الصيني في القطاعات ذات الأولوية للمنطقة الاقتصادية مثل الصناعات الدوائية والمادة الفعالة، والسيارات والوقود الأخضر وغيرها من الصناعات، مؤكدًا التواصل اليومي بين المسئولين في المنطقة الاقتصادية ومنطقة تيدا رغبةً في مضاعفة الاستثمارات المستقبلية ومعالجة التحديات قبل أن تطرأ.

بدوره أوضح الوزير المفوض التجاري خلال الاحتفال، اعتزازه بما حققته منطقة تيدا للتعاون من نجاح على المستويات كافة كمثال بارز للشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين في ظل السعي الدائم؛ للاستفادة من عمق العلاقات التي تشهد مزيدًا من التعاون، مشيرًا إلى أن قمة الرياض عام 2022 التي أكد خلالها الرئيسين الصيني والمصري ضرورة تضافر الجهود المشتركة من أجل تفعيل مبادرة الحزام والطريق التي تعود بالنفع على مستقبل البلدين ودول الجوار كذلك، كما أكد الوزير المفوض خلال كلمته الدور المهم الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم الاستثمار الصيني في المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقومات المنطقة، كحلقة وصل بين الشرق والغرب، مما يسهم في مواجهة الأزمات العالمية الراهنة ويسهل حركة التجارة الدولية بما وفرته المنطقة الاقتصادية.

من جانبه، قال تشانج واي تساي رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر أنه منذ تأسيس منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري، تم تنفيذ الكثير من مشاريع التعاون الاقتصادي والتقني بين مصر والصين، وقد أسهم ذلك بشكل كبير في تعزيز وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وخصوصًا في توفير فرص عمل كثيرة، وفي هذا الصدد تحرص غرفة التجارة الصينية في مصر على متابعة ودعم تطور منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري، ويدعمها بدورها جميع الشركات التي تنتمي إلى المنطقة، مشيرًا إلى أنه منذ دخول الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) السوق المصرية عام 1983، وعلى مدى الأربعين عامًا الماضية، نجحت في إنجاز الكثير من المشاريع المهمة التي تعكس الصداقة الوثيقة بين مصر والصين، وأحد أفضل الأمثلة على ذلك هو مبنى الخدمات الاستثمارية بالسويس الذي يقع بالقرب من منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري، وفي السنوات الأخيرة، نجحت شركة CSCEC مصر في تحقيق التوافق والترابط المثالي بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية و"رؤية مصر 2030"، من خلال إنجاز مشاريع ضخمة مثل مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، مما أسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما تمكنت الشركة من توسيع نشاطها في المنطقة من خلال أعمال التصميم والبناء والاستثمار الخاصة بها، إذْ قمنا مؤخرًا بتصميم مشروع مصنع جوشي ومشروع مصنع ميديا، بالإضافة إلى الاستثمار في إنشاء مصنع الواجهات الخارجية ومصنع عناصر الهياكل الحديدية.

يذكر أن الاحتفال الذي تقيمه منطقة تيدا للتعاون بحضور كبرى الشركات المصرية والصينية والمؤسسات المالية ومؤسسات خدمة الاستثمار من البلدين يصادف الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة "البناء المشترك لمجتمع المصير بين الصين وإفريقيا" و "الحزام والطريق"، والذكرى التاسعة لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة بين الصين ومصر، والذكرى الـ15 لتأسيس منطقة تيدا للتعاون التي تهدف من خلال الاحتفال لمراجعة مسار التنمية والإنجاز وإطلاق "خطة التطوير الاستراتيجي 2030".