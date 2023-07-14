نجاح خدمة تموين سفينة حاويات بميناء غرب بورسعيد

نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات CMA CGM MUMBAI بميناء غرب بورسعيد، تزامنا مع عمليات التداول للسفينة بمحطة بورسعيد لتداول الحاويات لتعد هذه العملية الأولى من نوعها في تموين السفينة بالتوازي مع حركة الأوناش وعمليات التفريغ أثناء الرسو على الرصيف مما يعكس الجهود المبذولة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممثلة في إدارة ميناء غرب بورسعيد والتنسيق مع هيئة قناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتنفيذ هذه العملية التى تمت بنجاح.

تزويد سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM MUMBAI بـ1750 طن وقود

وأعلنت المنطقة الإقتصادية فى بيان لها أنه تم تزويد سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM MUMBAI بنحو 1750 طنا من الوقود بواسطة عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA وقد إستغرقت خدمة تموين السفينة مايقرب من 8 ساعات بالميناء مع إتخاذ كل إجراءات السلامة البيئية والأمان وتطبيق المعايير الفنية المتبعة وفق الأكواد المصرية والعالمية أثناء تقديم الخدمة وتنسيق إدارة الميناء التابع للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس مع الجهات المعنية في هذا الشأن ، وأن خدمة تموين السفن تعتبر أحد الخدمات البحرية المستهدف توطينها في خطة المنطقة الاقتصادية 2020/2025، والتي عملت المنطقة على إستعادتها بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والوزارات المعنية وتقديمها في موانئ المنطقة والعمل ضمن إستراتيجية الدولة المصرية في تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة وإستعادة دورها في تقديم الخدمات البحرية وتعظيم الإستفادة من السفن العابرة بقناة السويس التى تمر بالموانئ المصرية .