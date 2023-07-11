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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

ضوابط اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط اختبارات القدرات في الكليات التي يتطلب الالتحاق بها ذلك في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023| تفاصيل اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية

خريطة توزيع أماكن اختبارات القدرات في الجامعات 2023

وتفتح وزارة التعليم العالي باب التقديم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات، يوم السبت المقبل، أمام طلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023

كليات تحتاج اختبارات القدرات 2023 

وتتضمن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023: كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف). 

وتشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية. 

كما تشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: كليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة. 

وتضم تلك الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

ضوابط اختبارات القدرات 2023 

١. ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار. 

ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلق أو وجد معه أي أجهزة إلكترونية أخرى. 

٢. الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل. 

٣. يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط. 

٤. غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء اختبارات القدرات 2023. 

٥. ممنوع نهائيا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار 
أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية. 

٦. في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه، يتوجب على الطالب الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر، والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق.

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