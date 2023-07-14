وزير التعليم يكشف سر عدم تسريب امتحانات الثانوية منذ 2016.. فيديو

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يحدث أي تسريبات لامتحانات الثانوية العامة نهائيا منذ عام 2016 حتى الآن.

وأضاف حجازي، خلال مقطع فيديو نشرته قناة "ten" اليوم الخميس، أن السبب في عدم وجود تسريبات في الامتحانات يعود إلى الجهة السيادية التي تتولى طباعة الأسئلة، ولا يمكن بأي على الإطلاق تسريبها.

وأوضح أن الحالات المتداولة تكون لنشر بعض أجزاء من الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون بعد توزيع ورق الامتحانات على الطلاب الذين ينشرونها، لافتا إلى وجود باركود على الورقة وخلال 5 دقائق من نشر الأسئلة يجري التوصل إلى الطالب وإتخاذ الإجراءات ضده إما حرمان من الامتحان سنة أو اثنين.

وأكد أن الوزارة واجهت الغش هذا العام بالعصا الإلكترونية والتفتيش، ومنع التحويل إلى اللجان التي كانت تشهد تحويلات أعداد كبيرة، في الأعوام السابقة، بالإضافة إلى تغيير رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة لتجديد الدماء.

ختام امتحانات الثانوية

اختتم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023 (الدور الأول).

وقام وزير التربية والتعليم بزيارة محافظة الجيزة؛ وكان في استقباله، لدى وصوله، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وزار وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وراقب سير عملية التصحيح واستعرض الإجراءات المتبعة في التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية والبابل شيت. وأكد حرصه على تحقيق مبدأ العدالة وضمان حصول كل طالب على حقه في عملية التصحيح.

وشرح الوزير خطوات التصحيح الإلكتروني في حالة وجود علامة (X) على الإجابة الخاطئة، حيث يتم تحديد الإجابة الصحيحة من قبل المراقب. كما أشاد بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح.

وكشف الوزير عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية واللغة الثانية، حيث تجاوزت نسبة النجاح في اللغة العربية 90٪ ونسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91٪. وأعلن عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل، مؤكداً أن نتائج الامتحانات مبشرة للغاية.