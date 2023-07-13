عبير صبري: زعلت لما خلعت الحجاب ويمكن ربنا يكتبهالي تاني.. فيديو

كشفت الفنانة عبير صبري، أن من أهم الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية هو دورها في مسلسل "جميلة" الذي عرض خلال السباق الرمضاني هذا العام.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "25 سؤالا" الذي يعرض على قناة "العربية"، اليوم الخميس، أنها تشعر بالحسد من خلال الأحداث والمشكلات التي تقع فيها، لافتة إلى أن كل قرار خاطئ اتخذته هو درس تعلمت منه، ولم تندم عليه، لكن هناك أشياء لو رجع بها الزمن لن تكررها.

وأكدت عبير صبري أنها نجمة صف أول بدليل أن لها جمهور وقد يكتب اسمها في الأول أو ثاني اسم طبقا للتجربة، مضيفة أنها لم تنزعج من اهتمام الجمهور وسؤالها في الإعلام عن خلعها للحجاب قائلة: "كنت في الأول بزعل وبخاف أجاوب لكن دلوقتي بواجه وبرد إني عملت خطوة سعيدة بها، وزعلت لما خلعت الحجاب، ويمكن ربنا يكتب لي إني ألبسه تاني".

قصة مسلسل جميلة

ويتناول "جميلة" العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

ويشارك في بطولته كل من ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.