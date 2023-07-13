عاجل
عمرو دياب يخيب ظن الجمهور بسبب «يا ليل».. مبقتش زي زمان رش مياه في وجه رئيس الوزراء يحول برلمان أوروبي لحلبة مصارعة.. شاهد القمة 126.. ثلاثية الشحات ومعلول تمنح الأهلي تقدمًا مستحقًا على الزمالك بالشوط الأول أمريكا تُجيز بيع حبوب منع الحمل من دون وصفة طبية للمرة الأولى عبير صبري: مؤمنة بصداقة الرجل والمرأة وأقابل زوجي في الإجازات.. فيديو
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عبير صبري: زعلت لما خلعت الحجاب ويمكن ربنا يكتبهالي تاني.. فيديو

عبير صبري
عبير صبري

كشفت الفنانة عبير صبري، أن من أهم الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية هو دورها في مسلسل "جميلة" الذي عرض خلال السباق الرمضاني هذا العام. 

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "25 سؤالا" الذي يعرض على قناة "العربية"، اليوم الخميس، أنها تشعر بالحسد من خلال الأحداث والمشكلات التي تقع فيها، لافتة إلى أن كل قرار خاطئ اتخذته هو درس تعلمت منه، ولم تندم عليه، لكن هناك أشياء لو رجع بها الزمن لن تكررها. 

وأكدت عبير صبري أنها نجمة صف أول بدليل أن لها جمهور وقد يكتب اسمها في الأول أو ثاني اسم طبقا للتجربة، مضيفة أنها لم تنزعج من اهتمام الجمهور وسؤالها في الإعلام عن خلعها للحجاب قائلة: "كنت في الأول بزعل وبخاف أجاوب لكن دلوقتي بواجه وبرد إني عملت خطوة سعيدة بها، وزعلت لما خلعت الحجاب، ويمكن ربنا يكتب لي إني ألبسه تاني".

قصة مسلسل جميلة

ويتناول "جميلة" العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

ويشارك في بطولته كل من ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مواد متعلقة

مشاهدات أغنية عبير نعمة الجديدة خلال 24 ساعة

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

المنتجات المغشوشة وانعدام الصيانة قنابل موقوتة

تحميل 22 مليون مستند علمي في بنك المعرفة خلال عام

"الفيضان" لحيدر حيدر..  رهان على ثورية الحرف

الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (٩٠)

أيمن سلامة عن جميلة: الإنجاب بالحقن المجهري وتبديل العينات لعبة درامية

دعم شعار "صنع في مصر" وطفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية
الجريدة الورقية