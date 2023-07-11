تنسيق الجامعات 2023| تفاصيل اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2023 لتأهيلهم للالتحاق بها في تنسيق الجامعات.

وتفتح وزارة التعليم العالي باب التقديم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات، يوم السبت المقبل، أمام طلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

أهداف اختبارات القدرات في الفنون التطبيقية:

تجرى كليات الفنون التطبيقية كل عام اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها بهدف قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة، وإدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير عن ذلك.

كما تقيس اختبارات القدرات مهارات التعبير الفنية الشخصية من تحقيق عناصر العمل الفني كإظهار الفكرة الرئيسية للعمل وتحقيق التوازن في توزيع العناصر وتوظيف الخطوط لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني واستخدام مؤثرات الظل والنور وتحقيق قواعد المنظور والتباعد بين الأشياء والتناسب بين الأشكال وبين المساحة الكلية للعمل الفني.

آلية اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية:

الاختبار المهاري:

ا- زمن الاختبار المهارى (150 دقيقة) ويبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

٢. لا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا أيًا كان السبب.

٣- ينقسم الاختبار المهارى إلى ثلاثة أسئلة مهارية (الرسم التصميم الابتكاري).

أ- سؤال الرسم: (من ٦٠ درجة)

موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر؛ باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في اخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

ب- سؤال التصميم الابتكاري: (من ٤٠ درجة)

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر وفقًا لنسب جمالية محسوسة وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لونى مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية لموضوع التصميم بوضوح، ويتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختلاف خاماتها سواء ألوان الأقلام الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو المائية.

وتتناول موضوعات التصميم وضع أفكار لتصميم ملصق إعلاني أو إرشادي أو تصميم دعوة أو كارت تهنئة أو تصميم طابع بريد أو تصميم غلاف كتاب أوعبوه أو منتج فنى أو ميدالية أو رمز أو شعار وغيرها من موضوعات التصميم ذات الأغراض المختلفة، وقد تحتاج بعض الموضوعات إضافة بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم ولذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب ومراعاة مقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية.

الأدوات المستخدمة في اختبارات القدرات:

١- أقلام الرصاص (B,HB) وممحاة.

٢- مسطرة 50 سم.

٣- أقلام الفلوماستر وألوان خشبية.

٤- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل. ٥- ممحاة رصاص (أستيكة).

٦- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25 *30 لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياي).

شروط النجاح في اختبارات القدرات:

شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون حصول الطالب على نسبة 60 في المئة من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم التصميم الابتكاري)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

