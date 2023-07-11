غادة عادل.. "ماما حلوة" فى أمريكا

تخضر النجمة غادة عادل لفيلمه الجديد "ماما حلوة"، وذلك استعدادًا لانطلاق التصوير خلال شهر أغسطس المقبل في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية.

حيث يتم عقد جلسات عمل في الوقت الحالي ومعاينة أماكن التصوير قبل الإعلان عن بدء التصوير مباشرة.

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والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ومن إخراج عمرو صلاح.

وكانت شاركت الفنانة غادة عادل محبيها ومتابعيها أحدث جلسات التصوير، بصور لها من رحلتها بالتعاون مع فريق عمل فيلم "أهل الكهف" بالمغرب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

غادة عادل

غادة عادل أثناء جولتها السياحية مع أبطال فيلم أهل الكهف بالمغرب

نشرت الفنانة غادة عادل مجموعة صور لها مع أبطال فيلم "أهل الكهف" في المغرب لتصوير ما تبقى من مشاهد استعدادا لعرضه، من جولتها السياحية، وظهر معها المؤلف أيمن بهجت قمر والمخرج عمرو عرفة والفنان خالد النبوي والفنان محمد ممدوح.

أبطال فيلم أهل الكهف

غادة عادل تبرز رشاقتها بالهوت شورت

بدت غادة عادل بإطلالة "كاجوال" جذابة وأنيقة، مرتدية هوت شورت جينز باللون "الأزرق" ونسقت معه توب أبيض، وقبعة وحذاء وشنطة سوداء، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

غادة عادل

أحداث فيلم أهل الكهف

تدور أحدث قصة فيلم "أهل الكهف" عن عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

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غادة عادل

أبطال فيلم أهل الكهف

"أهل الكهف" يشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

أعمال غادة عادل

من ناحية أخري، تشارك غادة عادل في بطولة فيلم "مرعي البريمو" مع الفنان محمد هنيدي، ويتعاون محمد هنيدي مع غادة عادل مجددا، بعد تعاونه معها في فيلم "بلية ودماغه العالية"، وقبله فيلم "صعيدي في الجامعة الامريكية"، وهو من إخراج سعيد حامد.

يشار إلى أن غادة عادل عرض لها مؤخرا فيلم "ساعة إجابة" وتشارك في بطولته إلى جانب الطفل سليم مصطفى وسوسن بدر، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا.