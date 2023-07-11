كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط تطلق ندوة تعريفية "حول حياة كريمة فى الصعيد"

فى ضوء احتفالات جامعة أسيوط بذكرى ثورة 30يونيو

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، ندوة تعريفية وتوعوية حول حياة كريمة فى صعيد مصر، بالتطبيق على محافظة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبحضور كل من الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور سعودي محمد عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، والدكتور حمدي أبو مساعد العميد السابق لكلية الخدمة الاجتماعية ، والدكتور السيد عبدالحميد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام حياة كريمة بأسيوط ، والدكتور محمد سامي نائب منسق عام حياة كريمة بأسيوط ، ولفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وبمشاركة 120 طالباً وطالبة بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ، إن مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تعد من أكبر وأهم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية، والتي نجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة، وهيئاتها الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني؛ من أجل المشاركة في أنشطة المبادرة مؤكدا الدور الفعال والرئيس للجامعة في المشاركة مع مبادرة حياة كريمة أسيوط من خلال قوافل طبية وعلاجية، ومجتمعية وخدمية؛ لتحقيق تنمية شاملة مستدامة للمجتمع الريفي، وتأهيله، وتطويره .

وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ بحرص إدارة الجامعة على دعم وتشجيع الأنشطة الطلابية التي تهدف إلى التوعية والتثقيف ، كالمشاركة بمختلف المبادرات الوطنية التي تطلقها الدولة المصرية، والعمل على نشر وتوعية الطلاب؛ بما تقدمه تلك المبادرات من الخدمات والمساعدات لكافة أطياف الشعب المصري، داعياً طلاب الجامعة بالمشاركة في الأعمال التطوعية، والمبادرات الخدمية.

وأعرب الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادته بدور وأهمية كلية الخدمة الاجتماعية بوصفها الكلية الوحيدة التي لها ارتباط وثيق ومباشر بالمجتمع ، من خلال تعدد مجالاتها، ورصدها للمشكلات المجتمعية، وتنوع الفئات التي تخدمها ، إلى جانب السعي نحو إحداث تغيير اجتماعي إيجابي بالمجتمع، والوعي الكامل باحتياجاته، ومشكلاته ،مشيراً إلى أهمية المبادرة الرئاسية؛ حياة كريمة في رفع المستوى المعيشي بالمجتمع الريفي والارتقاء به؛ تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030.

ووجه الدكتور سعودي محمد عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه لكلية الخدمة الاجتماعية من ناحيتي البنية التحتية، والعملية التعليمية والبحثية، مشيداً بأهمية مشاركة الكلية في فعاليات احتفالات الجامعة بمرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو من خلال تنظيم ندوة تعريفية وتوعوية حول مبادرة حياة كريمة في صعيد مصر، بالتطبيق على محافظة أسيوط ، وذلك من أجل تنمية المجتمع، وتحقيق نقلة نوعية فى الريف المصري .

ومن جانبه استعرض المهندس مينا إبراهيم منسق عام حياة كريمة بأسيوط "فيديو تعريفي" عن مراحل تطوير مبادرة حياة كريمة في الريف المصري من خلال تطوير البنية التحتية ، والخدمات التعليمية ، والخدمات الصحية، ورفع كفاءة الوحدات الصحية، والاجتماعية ، وسكن كريم ، مشيداً بأهداف المبادرة في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد ، وسد الفجوات التنموية بين القرى ، والاستثمار في تنمية الإنسان ، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة ، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وتحدث الدكتور محمد سامي نائب منسق عام حياة كريمة بأسيوط، عن أهم معايير اختيار المناطق المستهدفة؛ لتنفيذ مشروع حياة كريمة في الريف المصري، وهي: التعداد السكاني ،ونسبة فقراء المركز، والطبيعة الأمية ،ونسبة الهجرة غير الشرعية ،ونسبة المرأة المعيلة ،ونسبة الأمية ،ونسبة الأسر المحرومة من الخدمات الأساسية، ومتوسط نسبة الفقر ، وأشار إلى أنه تم تطبيق هذه المبادرة على 7 مراكزمن محافظة أسيوط، وهي : القوصية –ديروط- منفلوط- ساحل سليم- أبوتيج- الفتح -صدفة، و( 35 )وحدة محلية؛ لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة لــ 149 قرية تابعة.