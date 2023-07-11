الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

" ليلة القتلة " .. إعادة تقديم العرض المسرحي على خشبة الطليعة

بوابة الوفد الإلكترونية

يعيد مسرح الطليعة، التابع للبيت الفني للمسرح، تقديم العرض المسرحي «ليلة القتلة» من جديد، بداية من الخميس المقبل ١٣ يوليو الجاري وحتى الاثنين ١٧ يوليو .

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«ليلة القتلة» سيتم عرضه في قاعة صلاح عبد الصبور، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بإدارة المخرج عادل حسان،  تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، إعداد و إخراج صبحي يوسف.

 

جدير بالذكر  أن «ليلة القتلة» كتبها خوزيه تريانا عام1965، وقدمت في مصر لأول مرة عام 1979.


يذكر أن إعادة تقديم عرض ليلة القتلة ، جاء ضمن إطار خطة المخرج عادل حسان بإقامة مشروع ليالي الطليعة، حيث بدأت هذه الليالي من يوم ٦ يوليو الجاري ، بالعرض المسرحي " بيت روز " ، وعرض "باب عشق،"  وسوف يعاد تقديم مونودراما " فريدة"  ،  اعتبارا من الخميس  ٢٠ يوليو ولمدة ٥ ليالي .

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