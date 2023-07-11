9 كليات تحتاج إلى اختبارات القدرات للاتحاق بها

يولي طلاب الثانوية العامة اهتمًاما بالغًا بمعرفة اختبارات القدرات للكليات 2023، يأتي ذلك في وقتٍ شارفت امتحانات الثانوية العامة الدور الأول على الانتهاء، وهو ما يدفع الكثير بالبحث عن الكليات تحتاج إلى اختبارات للقدرات.

قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

كليات الفنون الجميلة فنون- عمارة.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان - دمياط - بنها - بني سويف.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية و التربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.

شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس.

رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

ويكثف الطلاب البحث عن الرباط عبر محرك ابحث جوجل، عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

الدخول على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

الدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات

إدخال الرقم القومي، ورقم جلوس الطالب.

يجب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني

- يظهر أمام الطالب أنواع اختبارات القدرات المتاحة والمواعيد المحددة.

- يجب اختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

يجب طباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

- الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

- لا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى