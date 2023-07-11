رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة الرابط الخاص بتسجيل اختبار القدرات بغية الالتحاق بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة.

وزارة التعليم العالي

ويكثف الطلاب البحث عن الرباط عبر محرك ابحث جوجل، عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

- الدخول على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

- الدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات

- إدخال الرقم القومي، ورقم جلوس الطالب.

- يجب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني

- يظهر أمام الطالب أنواع اختبارات القدرات المتاحة والمواعيد المحددة.

- يجب اختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

- يجب طباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

- لا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى.

طلاب الثانوية العامة

تجدر الإشارة إلى أن تلك الاختبارات في هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية- الأجنبية، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام 5 و3 سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.