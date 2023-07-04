نشرة الوفد| تسليم أول دفعة من سكنِ مصر.. والمنتخب ينتظر التأهل للأولمبياد الليلة

رصدتْ بوابةُ الوفد أهمَ الأخبارِ المحليةِ والرياضيةِ والفنيةِ، في نشرة أخبارِ اليومِ الثلاثاء الموافقَ 4 يوليو 2023.



نبدأ بالأخبار المحلية..

التقى الدكتورُ مصطفى مدبولي، رئيس مجلسِ الوزراءِ، اليوم، الدكتورَ شريف صدقي، الرئيسَ التنفيذي لوكالةِ الفضاءِ المصريةِ، لمتابعةِ عددٍ من ملفاتِ عملِ الوكالةِ.

توقعتْ هيئةُ الأرصادِ الجويةِ، حالةَ الطقسِ اليوم الثلاثاء، أنْ يكونَ معتدلَ الحرارةِ في الصباحِ الباكرِ على الأنحاءِ كافة، حار رطب نهارًا على القاهرةِ الكبرى والوجهِ البحريِ والسواحلِ الشماليةِ وشمالِ الصعيدِ، شديد الحرارةِ على جنوبِ سيناءَ وجنوبِ الصعيدِ، معتدل ليلًا على الأنحاءِ كافة.

قالَ الدكتورُ عاصم الجزارِ، وزيرُ الإسكانِ والمرافقِ والمجتمعاتِ العمرانيةِ، إنَّ جهازَ تنميةِ مدينةِ القاهرةِ الجديدةِ، سيبدأُ يومُ الأحدِ الموافقِ 2023 / 7 / 23، وحتى يومِ الثلاثاء 29 / 8 / 2023 ، في تسليمِ أولِ دفعةٍ من وحداتِ مشروعِ سكنِ مصرَ، بمنطقةِ أرضِ المعارضِ - المنطقةِ الأولى مسلسلاتُ أرقامٍ (3 – 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسلَ رقمِ 2 المراحلِ التاليةِ للمرحلةِ الأولى، وذلكَ في أيامٍ محددةٍ وفقًا للمعلنِ من جهازِ المدينةِ.



وفي أخبارنا العالمية..



أصيبَ 10 إسرائيليينَ بينهمْ حالاتٌ خطيرةٌ ظهرَ اليوم الثلاثاء في عمليةٍ مزدوجةٍ نفذها فلسطينيُ بتلَ أبيبَ، قبلُ أنْ يتمَّ إطلاقُ النارِ عليهِ واستشهادهِ.

وأفادتْ القناةُ 12 الإسرائيليةِ إنَّ فلسطينيًا نفذَ عمليةَ دهسٍ وطعنٍ في تلِ أبيب، أدتْ لإصابةِ 10 إسرائيليينَ، بينهمْ 3 جراحينَ خطيرةً، وهوَ ما أكدهُ المتحدثُ باسمِ شرطةِ الاحتلالِ.

شهدتْ فرنسا غضبًا عارمًا خلالَ الأيامِ الماضيةِ، بعدَ وفاةِ الشابِ الجزائريِ الأصلِ نائلْ (17 عامًا) برصاصِ الشرطةِ، بينما أفادتْ وسائلَ الإعلامِ المحليةِ بأنَّ الأجهزةَ الأمنيةَ اعتقلتْ أكثرَ منْ 70 شخصًا الليلةِ الماضيةِ.

وقالتْ قناةُ "بي إف إم تي في" إنهُ وفقًا لآخرٍ المعطياتِ الصادرةِ عنْ وزارةِ الداخليةِ الفرنسيةِ تمَّ القبضُ على 72 شخصًا في فرنسا الليلةَ الماضيةَ وأشارتْ القناةُ إلى أنَ 24 شخصًا تمَّ اعتقالهمْ في منطقةِ باريس.



ومن أخبارنا الاقتصادية..



استقرتْ أسعارُ المشغولاتِ الذهبيةِ في بدايةِ التعاملاتِ الصباحيةِ، اليومُ الثلاثاءُ 4 يوليو، بعد إجازةِ عيدِ الأضحى المباركِ، بينما شهدتْ أسعارُ الذهبِ العالميِ، ارتفاعًا خلالَ تعاملاتِ اليوم الثلاثاء 4 يوليو، وسطَ تداولٍ ضعيفٍ بسببِ عطلةِ يومِ الاستقلالِ الأمريكيِ



وفي نشرتنا الفنية..

وصلتْ الفنانةُ منى عبدَالغني إلى شهدَ مسجدُ الشرطةِ بمدينةِ الشيخ زايد توافدِ مجموعةٍ كبيرةٍ منْ الفنانينَ للمشاركةِ في جنازةِ المطربِ علاء عبدَالخالق، والذي رحلَ عنْ عالمنا مساءَ أمسِ الإثنينَ عنْ عمرْ يناهزُ 59 عامًا بعدَ صراعٍ معَ المرضِ.

وأخيرًا من الأخبار الرياضية..

نجحَ فريقُ الوكرة القطريِ في حسمِ صفقةِ حمدي فتحي لاعبِ الأهليِ ضمنَ خطةِ النادي القطريِ لدعمِ صفوفهِ خلالَ موسمِ الانتقالاتِ الصيفيةِ الجاري.

يستعدُ منتخبُ مصرَ الأولمبيِ لمواجهةِ نظيرهِ غينيا مساءَ اليوم الثلاثاء في المباراةِ المرتقبةِ على ستاد طنجة ضمنَ منافساتٍ دور نصفْ نهائي كأسِ الأممِ الأفريقيةِ تحتَ 23 سنةً.